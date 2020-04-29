В Краснодаре за день за нарушение карантина оштрафовали 174 человека

29 Апр 2020 2020-04-29T23:52:29+03:00

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За соблюдением карантина в Краснодаре продолжают следить мобильные отряды самоконтроля, в которые входят сотрудники полиции, Росгвардии, казаки, общественности и администрации краевого центра. Только в среду 29 апреля на улицы вышли 129 мобильных отрядов, в которые вошли 629 человек.

Спасатели днем с 8 до 20 часов на пяти патерах следят за порядком на берегу реки Кубань, чтобы там не появились отдыхающие.

- Жителям, которые находились на улицах без уважительной причины, выдали 174 уведомления о необходимости соблюдения самоизоляции. Такое же количество штрафов выписали за грубое нарушение режима карантина, - сообщают в пресс-службе администрации Краснодара.

Патрули ходят по улицам, бульварам, скверам и зонам отдыха, и выясняют у пешеходов и водителей причины их нахождения на улицах.

За нарушение режима карантина могут оштрафовать по двум статьям Кодекса РФ об административных правонарушениях, размер штрафа – от одной до 40 тысяч рублей для физических лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU