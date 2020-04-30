В Краснодаре с 30 апреля изменится схема движения в районе улиц Северной и Красной
С 30 апреля в центре краевой столицы изменится схема движения в районе улиц Северной и Красной. Общественный транспорт теперь будет забирать и высаживать пассажиров на новой остановке. Она будет удобнее для водителей и местных жителей.
- Теперь остановка находится напротив первой очереди ТРЦ, вдоль выделенной полосы участка от Красной до Рашпилевской, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Директор МУП «КТТУ» Александр Грачев рассказал, что новая организация движения максимально учитывает особенности работы общественного транспорта. Она будет удобнее для водителей и пассажиров.
Работы по изменению организации движения по Северной от Красной до Октябрьской начались в начале марта. За это время здесь построили новый остановочный павильон, установили делиниаторы, обустроили «островок безопасности», нанесли разметку термопластиком.
Также автобусы маршрута № 110А «Центральный колхозный рынок - станица Елизаветинская» при движении в сторону станицы Елизаветинской будут забирать и высаживать пассажиров на остановке по Рашпилевской.
ИСТОЧНИК KP.RU