В Краснодаре с 30 апреля изменится схема движения в районе улиц Северной и Красной

30 Апр 2020 2020-04-30T09:23:04+03:00

Общественный транспорт будет забирать и высаживать пассажиров на новой остановке

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С 30 апреля в центре краевой столицы изменится схема движения в районе улиц Северной и Красной. Общественный транспорт теперь будет забирать и высаживать пассажиров на новой остановке. Она будет удобнее для водителей и местных жителей.

- Теперь остановка находится напротив первой очереди ТРЦ, вдоль выделенной полосы участка от Красной до Рашпилевской, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Директор МУП «КТТУ» Александр Грачев рассказал, что новая организация движения максимально учитывает особенности работы общественного транспорта. Она будет удобнее для водителей и пассажиров.

Работы по изменению организации движения по Северной от Красной до Октябрьской начались в начале марта. За это время здесь построили новый остановочный павильон, установили делиниаторы, обустроили «островок безопасности», нанесли разметку термопластиком.

Также автобусы маршрута № 110А «Центральный колхозный рынок - станица Елизаветинская» при движении в сторону станицы Елизаветинской будут забирать и высаживать пассажиров на остановке по Рашпилевской.

ИСТОЧНИК KP.RU