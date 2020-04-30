В Новороссийске завершается ремонт одной из центральных улиц
В Новороссийске ремонт улицы Мира уже подходит к завершению. На данный момент завершили укладку покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона, нанесли разметку.
Как сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона, переход по улице Мира сделают в районе пересечения с Магистральной.
Ранее городская комиссия утвердила установку светофора на пересечении улиц Мира и Портовой. Новый пешеходный переход будет регулируемым. К работам преступят на следующей неделе.
- Также на перекрестке улиц Мира и Леднева пешеходный переход совместят с обустройством искусственной неровности. Так как на этом участке часто происходили аварии с участием пешеходов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
ИСТОЧНИК KP.RU