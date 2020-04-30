30 Апр 2020 2020-04-30T09:03:49+03:00

На их ремонт выделили более 750 тысяч рублей

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В Армавире отремонтировали три памятника военной истории. Эта работа идет по поручению губернатора региона Вениамина Кондратьева. На благоустройство 40 захоронений в 26 района было выделено 46,7 миллионов рублей из краевого бюджета.

На мемориальном комплексе в парке «30-летия Победы» привели в порядок братские могилы партизан и советских воинов. На обелисках и стилобате памятника заменили поврежденные облицовочные плиты, облагородили соседнюю территорию.

- Также завершили ремонт могилы советских воинов-связистов, погибших при освобождении Армавира в 1943 году, и Братской могилы в хуторе Красная Поляна, - отметили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На ремонт этих памятников выделили более 750 тысяч рублей. Также был разработан проект охраны памятника военной истории «Противотанковый ров».

ИСТОЧНИК KP.RU