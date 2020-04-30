В Геленджике разыскивается 40-летняя женщина

30 Апр 2020 2020-04-30T08:49:12+03:00

Она не выходила на связь с родными с марта 2013 года

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Сотрудники полиции Геленджика разыскивают без вести пропавшую 40-летнюю Пилипей Евгению Витальевну.

Как известно, 13 марта 2013 года она находилась на своем личном автомобиле марки «Ниссан Марч» в дачном товариществе «Парус», которое расположено в селе Дивноморское. До сих пор ее местоположение неизвестно, на связь с родными она не выходила.

Фото: ОМВД по Геленджику

- На вид ей от 35 до 40 лет, рост средний - 163 сантиметра, телосложение худощавое, волосы темного цвета ниже плеч, глаза карие, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ОМВД по Геленджику.

Если вы обладает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, сообщите об этом по телефону 02 ( с мобильного телефона 102), 8 (912)796- 53- 03.

ИСТОЧНИК KP.RU