В Геленджике разыскивается 40-летняя женщина
Сотрудники полиции Геленджика разыскивают без вести пропавшую 40-летнюю Пилипей Евгению Витальевну.
Как известно, 13 марта 2013 года она находилась на своем личном автомобиле марки «Ниссан Марч» в дачном товариществе «Парус», которое расположено в селе Дивноморское. До сих пор ее местоположение неизвестно, на связь с родными она не выходила.
Фото: ОМВД по Геленджику
- На вид ей от 35 до 40 лет, рост средний - 163 сантиметра, телосложение худощавое, волосы темного цвета ниже плеч, глаза карие, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ОМВД по Геленджику.
Если вы обладает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, сообщите об этом по телефону 02 ( с мобильного телефона 102), 8 (912)796- 53- 03.
ИСТОЧНИК KP.RU