На Кубани застройщик обманул 18 пайщиков на 27 миллионов рублей
52-летний житель Мурманска был собственником земельного участка и незавершенного жилого дома в Горячем Ключе. Мужчина заключил предварительный договор купли-продажи с председателем жилищно-строительного кооператива, который в свою очередь организовал на этой территории строительство трехэтажного дома за счет взносов пайщиков.
В дальнейшем 52-летний мужчина расторг с ЖСК договор в одностороннем порядке. Он перепродал квартиры пайщиков в частично возведенном доме третьим лицам.
- В результате противоправных действий злоумышленника 18 гражданам был причинен ущерб на 27 миллионов рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по краю.
За мошенничество на мужчину завели уголовное дело. Следователем приняты меры, направленные на возмещение потерпевшим ущерба, в том числе наложен арест на дом.
ИСТОЧНИК KP.RU