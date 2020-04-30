2020-04-30T09:18:57+03:00
Происшествия

На Кубани застройщик обманул 18 пайщиков на 27 миллионов рублей

За мошенничество мужчину осудят
Александра ПОДУШКО
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На Кубани застройщик обманул 18 пайщиков на 27 миллионов рублейНа Кубани застройщик обманул 18 пайщиков на 27 миллионов рублейФото: Архив "КП"
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52-летний житель Мурманска был собственником земельного участка и незавершенного жилого дома в Горячем Ключе. Мужчина заключил предварительный договор купли-продажи с председателем жилищно-строительного кооператива, который в свою очередь организовал на этой территории строительство трехэтажного дома за счет взносов пайщиков.

В дальнейшем 52-летний мужчина расторг с ЖСК договор в одностороннем порядке. Он перепродал квартиры пайщиков в частично возведенном доме третьим лицам.

- В результате противоправных действий злоумышленника 18 гражданам был причинен ущерб на 27 миллионов рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по краю.

За мошенничество на мужчину завели уголовное дело. Следователем приняты меры, направленные на возмещение потерпевшим ущерба, в том числе наложен арест на дом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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