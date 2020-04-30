2020-04-30T09:32:11+03:00
Общество

На Кубани выявлять нарушителей режима самоизоляции начнут с помощью камер видеонаблюдения

В регионе объединили электронную базу пропусков и «Безопасный город»
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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На Кубани выявлять нарушителей режима самоизоляции начнут с помощью камер видеонаблюдения. Уже завершили работу над программным комплексом. Он объединяет возможности системы «Безопасный город» и электронных баз данных.

- 29 апреля система работала в тестовом режиме. В течение дня с помощью программного комплекса выявили 504 тысячи автомобилей, передвигающихся без пропусков вне допустимого «окна», - отметили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Теперь нарушения будут фиксироваться системой и передаваться в ГИБДД. В первый раз водителю грозит предупреждение, а потом – уже штраф.

Напомним, движение на автомобилях в крае возможно только при наличии специальных пропусков. С 10:00 до 16:00 действует «беспропускное окно».

ИСТОЧНИК KP.RU

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