2020-04-30T09:53:29+03:00
Происшествия

Житель Анапы напал на продавца магазина и похитил деньги из кассы

Сумма ущерба составила около 11 тысяч рублей
Александра ПОДУШКО
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Житель Анапы напал на продавца магазина и похитил деньги из кассыЖитель Анапы напал на продавца магазина и похитил деньги из кассыФото: Архив "КП"
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В полицию Анапы обратилась продавец магазина. Женщина рассказал полицейским, что в торговое помещение вошел неизвестный мужчина, напал на нее и похитил деньги из кассы. Сумма ущерба превысила 11 тысяч рублей.

Полицейские осмотрели место происшествия, опросили возможных очевидцев, изучили записи камер видеонаблюдения. Также составили ориентировку на розыск предполагаемого злоумышленника.

- Вскоре задержали 41-летнего местного жителя, его доставили в отдел полиции, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Как было установлено, злоумышленник, прикрыв лицо капюшоном, вошел в магазин, напал на продавца, похитил из кассы выручку и скрылся. Деньги он успел потратить.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ (Грабеж). Ему грозит до четырех лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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