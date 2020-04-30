Молодогвардейцы запустили акцию «Лес героев»

30 Апр 2020 2020-04-30T10:07:14+03:00

Они предлагают выращивать деревья во время самоизоляции

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«Молодая Гвардия Единой России» запустила акцию «Лес героев», приуроченную к 75-летию Великой Победы. Они дарят семена деревьев всем людям, которые обратились за адресной помощью в период распространения опасной инфекции. «Лес героев» уже проходит в 15 регионах России.

- Мы проведем массовую акцию по выращиванию именных деревьев «Лес героев» в честь наших дедов и прадедов», – рассказал заместитель Председателя Координационного Совета МГЕР Егор Литвиненко.

Добровольцы МГЕР работают в дистанционных информационных центрах помощи, в 62 регионах России. С 19 марта было принято 99 680 обращений, из них 60 741 заявка – на оказание адресной помощи.

Теперь молодогвардейцы Кубани, доставляя продукты и лекарства местным жителям, начали дарить семена деревьев сосны и голубой ели. Они предлагают рассказать обо всех этапах акции в Интернете под тегом #ЛесГероев. Авторы лучших историй получат подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU