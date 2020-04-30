В центре Сочи приставы закрыли крупный торговый центр
Он работал во время карантина
В центре Сочи приставы опечатали крупный торговый центр. Фото пресс-службы УФССП России по Краснодарскому краю
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В Сочи судебные приставы приостановили деятельности крупного торгового центра по решению суда. В нем работали магазины во время карантина.
- Протокол об административном правонарушении составлен в отношении ООО «Торговый центр «Юбилейный», продолжавшего работу, невзирая на введенный карантин, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.
Пока торговый центр закрыт на 20 суток. Решение суда приставы исполнили в полном объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU
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