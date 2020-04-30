2020-04-30T13:26:53+03:00
Общество

В небе над Краснодаром 9 мая пролетит военная авиация

Будут задействованы вертолеты Ми-8, Ми-28 и-Ка-52, а также самолеты Су-30 СМ и Су-25 СМ
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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В небе над Кубанской столицей 9 мая пролетит военная авиация. 4 самолета и 6 вертолетов примут участие в торжественной церемонии возложения венков и цветов к Вечному огню и мемориалам.

- Будут задействованы вертолеты Ми-8, Ми-28 и-Ка-52, а также самолеты Су-30 СМ и Су-25 СМ, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Самолеты и вертолеты на высоте 200 метров группами и поодиночке пройдут над мемориальным комплексом. Летчики уже приступили к тренировкам, первую провели в небе над Краснодаром 28 апреля. До 9 мая проведут еще две - 30 апреля и 7 мая.

Как рассказал командующий войсками ЮВО, генерал-полковник Александр Дворников, 9 мая демонстрационные пролеты пройдут в 10:00 в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Волгограде, Каспийске, Новороссийске, Владикавказе, Ставрополе, Севастополе, Керчи, Грозном, Астрахани, а также на авиабазе ЮВО в Ереване.

ИСТОЧНИК KP.RU

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