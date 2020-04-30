2020-04-30T11:10:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Вениамин Кондратьев выступит с новым обращением к жителям Кубани 30 апреля

Ожидается, что будет озвучены решение, касающееся карантина
Евгения СОРОКА
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Вениамин Кондратьев Фото: admkrai.krasnodar.ruВениамин Кондратьев Фото: admkrai.krasnodar.ru
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В четверг, 30 апреля, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев выступит с новым обращением к жителям Краснодарского края. Прозвучит оно во время заседания краевого оперативного штаба.

Ожидается, что будет озвучено решение, касающееся режима карантина в регионе. В частности, будут ли продлены ограничения или их ослабят. Выступление планируется на 13:00.

Стоит сказать, ранее глава края сказал, что регион находится перед самым сложным этапом. На Кубани продолжают разворачивать дополнительные койки для больных коронавирусом и закупать аппараты искусственной вентиляции легких. Кроме того, глава региона анонсировал новые меры поддержи для предприятий и жителей края.

Напомним, изначально карантин в Краснодарском крае был объявлен 31 марта. Вовсех городах и районах региона запретили передвижение по улицам пешком или на транспорте без пропусков, которые выдают администрации. 5 апреля действие режима продлили до 12-го числа. А позднее - до 18 апреля, правда, были введены некоторые послабления для жителей региона. Однако из-за непростой ситуации в регионе ограничения решили продлить до 30 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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