2020-04-30T10:59:42+03:00
Происшествия

В Мостовском районе в ДТП погибли два человека

Еще три местных жителя получили травмы
Поделиться:
Фото: ГИБДД по Краснодарскому краюФото: ГИБДД по Краснодарскому краю
Изменить размер текста:

29 апреля в 13:05 в Мостовском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля марки «ВАЗ 21140» при выезде со второстепенной дороги врезался в «Ладу».

В результате ДТП погиб 22-летний и 28-летний пассажиры автомобиля «ВАЗ 21140», также водитель был госпитализирован. Травмы получили еще два человека. Это водитель и пассажир автомобиля «Лада 111960», они в больнице.

- Все обстоятельства ДТП выясняются, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

На дорогах региона 29 апреля 2020 года сотрудниками Госавтоинспекции зафиксировано 8 ДТП, в которых 3 человека погибли и 12 человек получили ранения различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Геленджике разыскивается 40-летняя женщина
В Армавире отремонтировали три памятника военной истории
В Новороссийске завершается ремонт одной из центральных улиц
В Краснодаре с 30 апреля изменится схема движения в районе улиц Северной и Красной
В Краснодаре за день за нарушение карантина оштрафовали 174 человека
«Спасибо врачам!»: В Краснодаре художник рисует граффити в поддержку медиков напротив больницы
Мэр Сочи призвал жителей оставаться дома на майских праздниках
Жительнице Краснодара грозит срок за публикацию интимных фото любовницы мужа
На Кубани из-за коронавируса у пациента закрыли подразделение Северской ЦРБ
Банк УРАЛСИБ запустил ипотеку с господдержкой со ставкой 6,5%
В Сочи 3-летнего ребенка ударила рогами корова, которая забрела во двор
МегаФон запустил тарифы для удаленной работы без ограничения трафика
На Кубани акция «Георгиевская лента» ушла в онлайн
ГК ВТБ Лизинг в первом квартале нарастил чистую прибыль на треть
В Краснодарском крае за помощью во время эпидемии коронавируса обратились 5,4 тысячи граждан
На Кубани нашли инвестора для реконструкции четырех мусорных полигонов