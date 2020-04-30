В Мостовском районе в ДТП погибли два человека

30 Апр 2020 2020-04-30T10:59:42+03:00

Еще три местных жителя получили травмы

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29 апреля в 13:05 в Мостовском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля марки «ВАЗ 21140» при выезде со второстепенной дороги врезался в «Ладу».

В результате ДТП погиб 22-летний и 28-летний пассажиры автомобиля «ВАЗ 21140», также водитель был госпитализирован. Травмы получили еще два человека. Это водитель и пассажир автомобиля «Лада 111960», они в больнице.

- Все обстоятельства ДТП выясняются, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

На дорогах региона 29 апреля 2020 года сотрудниками Госавтоинспекции зафиксировано 8 ДТП, в которых 3 человека погибли и 12 человек получили ранения различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU