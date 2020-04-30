В Мостовском районе в ДТП погибли два человека
29 апреля в 13:05 в Мостовском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля марки «ВАЗ 21140» при выезде со второстепенной дороги врезался в «Ладу».
В результате ДТП погиб 22-летний и 28-летний пассажиры автомобиля «ВАЗ 21140», также водитель был госпитализирован. Травмы получили еще два человека. Это водитель и пассажир автомобиля «Лада 111960», они в больнице.
- Все обстоятельства ДТП выясняются, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.
На дорогах региона 29 апреля 2020 года сотрудниками Госавтоинспекции зафиксировано 8 ДТП, в которых 3 человека погибли и 12 человек получили ранения различной степени тяжести.
ИСТОЧНИК KP.RU