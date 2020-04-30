На Кубани пациент психоневрологического интерната задушил соседа по палате

30 Апр 2020 2020-04-30T11:02:39+03:00

Душевнобольной мужчина признался в убийстве только на обходе

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Инцидент произошел в станице Терновской Тихорецкого района. В психоневрологическом интернате нашли тело 55-летнего мужчины. В следственном комитете сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. В убийстве подозревается сосед по палате.

- 37-летний и 55-летний мужчины проживали в специализированном интернате и находились в одной палате. По версии следствия, в ночь на 21 апреля между мужчинами произошел конфликт, подозреваемый избил оппонента, и задушил его шнурком, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Тело мужчины обнаружили только утром при обходе. В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия. Выясняются все обстоятельства и причины случившегося.

Ранее «Комсомолка» рассказывала про похожий случай в Краснодаре. Убийство произошло в отделении эндокринологии городского лечебного учреждения. Там мужчине показалось, что он находится дома, а его сосед по палате, якобы проник в его жилище.

ИСТОЧНИК KP.RU