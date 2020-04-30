30 Апр 2020 2020-04-30T13:28:29+03:00

В период распространения коронавируса более 31 тысячи жителей Кубани поставлены на учет в центры занятости Фото: Архив "КП"

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Размер поддержки людей, состоящих на учете, определяется рядом нескольких факторов. Минимальное пособие начисляется, если заявитель состоял в трудовых отношениях менее 26 недель, впервые ищет работу или прекратил индивидуальную предпринимательскую деятельность. Подобные выплаты уже получили 15 411 кубанцев.

Тем, кто лишился работы после 1 марта, размер пособия увеличен до уровня МРОТ. Сейчас есть случаи, когда граждане этой категории тоже получили минимальные пособия. Но им в ближайшее время будет произведен перерасчет.

- Местных жителей призывают максимально внимательно заполнять данные о себе на сайте «Работа в России». Так, в анкете указывать место жительства, прописанное в паспорте, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Всего в крае более 31 тысячи жителей края были поставлены на учет в центры занятости в период распространения коронавируса. Пособия по безработице назначены 27 тысячам кубанцев.

ИСТОЧНИК KP.RU