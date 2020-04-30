В аэропорту Краснодара ко Дню Победы установили копию самолета «Ночных ведьм»

30 Апр 2020 2020-04-30T11:41:38+03:00

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Международные аэропорты Сочи, Краснодара и Анапы проведут мероприятия, посвященные празднованию 75-ой годовщины Победы в ВОВ.

9 Мая в 10:00 в аэровокзалах прозвучит обращение диктора Всесоюзного радио Юрия Левитана. Он скажет те самые слова, которые услышали миллионы жителей нашей страны 9 мая 1945 года. До этого дня в зданиях ежедневно будут звучать и другие сводки Совинформбюро.

Также к празднику Победы аэропорты подготовили тематические экспозиции. Так, в аэропорту Краснодара пассажиры могут увидеть фотовыставку, героями которой стали 47 сотрудников Краснодарского объединенного авиаотряда, принимавшие участие в ВОВ. Выставка работает на летней веранде аэропорта.

Возле памятника Евдокии Бершанской установили точную копию самолета ПО-2. Ее специально создали к празднику сотрудники аэропорта. Здесь же размещен стенд «Боевой путь полка». Он посвящен подвигам 588-го ночного легкобомбардировочного женского авиаполка.

Международный аэропорт Анапы откроет выставку, посвященную Владимиру Коккинаки, советскому летчику-испытателю, дважды Герою Советского Союза.

Онлайн-выставку о сотрудниках аэропорта, участвовавших в ВОВ, аэропорт Сочи продемонстрирует на своем сайте www.aer.aero.

Также на территории аэропортов привели в порядок все мемориалы.

ИСТОЧНИК KP.RU