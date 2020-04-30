В Анапе бывший гендиректор предприятия уклонился от уплаты налогов

30 Апр 2020 2020-04-30T13:25:00+03:00

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В Анапе в отношении бывшего генерального директора ЗАО «Комплекс пищевых предприятий «Лазурный»» возбудили уголовное дело. Он подозревается в уклонении от уплаты налогов (п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ).

Мужчина с 2016 года был генеральным директором организации, осуществляющей деятельность в сфере производства безалкогольных напитков. Как выяснилось, в 4 квартале 2016 года и в 2017 году он вносил в налоговые декларации ложную информацию. В результате он задолжал государству 557 миллионов рублей.

- Устанавливают все обстоятельства преступления, а также имущество, на которое может быть наложен арест, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU