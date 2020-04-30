На Кубани за три года благоустроили более 700 зеленых зон

30 Апр 2020 2020-04-30T13:30:49+03:00

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В 2017 году в Краснодарском крае обновили 225 общественных и придомовых территорий, а в 2019 году их количество выросло до 387. Вопрос с благоустройством находится на личном контроле губернатора региона Вениамина Кондратьева.

Теперь районы участвуют в региональном проекте «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». За счет федерального и краевого бюджета они благоустраивают свои территории.

- За три года в крае привели в порядок около 700 объектов. Из них 244 дворовых и 456 общественных территорий. Общий объем средств составил 5,4 миллиардов рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В этом году за счет средств федерального и краевого бюджетов планируется привести в порядок 72 общественные и пять дворовых территорий в 68 городах и поселениях Кубани.

ИСТОЧНИК KP.RU