В Краснодаре полицейские закрыли нарколабораторию

30 Апр 2020 2020-04-30T12:44:51+03:00

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Сотрудникам полиции по Краснодарскому краю поступила оперативная информация о том, что двое мужчин причастны к организации нарколаборатории.

- Правоохранители задержали жителей Ейска. У них дома нашли наркотические средства и психотропные вещества общей массой более 50 граммов, а также упаковочный материал и весы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Также правоохранители установили, что мужчины организовали подпольную лабораторию по изготовлению мефедрона в другой съемной квартире. Там нашли лабораторное оборудование, колбы, чаши, респираторы, химические прекурсоры, упаковочные материалы. Кроме того, обнаружили мефедрон общей массой более одного килограмма.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Им грозит до двадцати лет. Мужчины находятся под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU