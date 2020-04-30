Умер Почетный гражданин Сочи академик Борис Лапин

30 Апр 2020 2020-04-30T12:46:49+03:00

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В Сочи на 99-ом году жизни скончался Борис Лапин – научный руководитель НИИ медицинской приматологии РАМН. Эту информацию сайту «КП»-Кубань» подтвердили в институте.

«Скончался утром 30 апреля. По предварительной информации прощание с ученым состоится не ранее 6 мая», - сообщили в НИИ медицинской приматологии.

Представитель института особо отметила, что Лапин был человеком-легендой. С 1958 года они руководил институтом экспериментальной патологии и терапии АМН СССР в Сухуми, а затем, с 1992 года возглавил НИИ медицинской приматологии РАМН в Сочи. С 2013 года он является научным руководителем института.

До последних дней жизни он занимался научной деятельностью.

ИСТОЧНИК KP.RU