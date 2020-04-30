2020-04-30T12:46:49+03:00
Общество

Умер Почетный гражданин Сочи академик Борис Лапин

Он легендарный руководитель НИИ медицинской приматологии РАМН
Юлия БАРАНОВА
Поделиться:
Академик Борис Лапин. Фото предоставлено НИИ медицинской приматологии РАМНАкадемик Борис Лапин. Фото предоставлено НИИ медицинской приматологии РАМН
Изменить размер текста:

В Сочи на 99-ом году жизни скончался Борис Лапин – научный руководитель НИИ медицинской приматологии РАМН. Эту информацию сайту «КП»-Кубань» подтвердили в институте.

«Скончался утром 30 апреля. По предварительной информации прощание с ученым состоится не ранее 6 мая», - сообщили в НИИ медицинской приматологии.

Представитель института особо отметила, что Лапин был человеком-легендой. С 1958 года они руководил институтом экспериментальной патологии и терапии АМН СССР в Сухуми, а затем, с 1992 года возглавил НИИ медицинской приматологии РАМН в Сочи. С 2013 года он является научным руководителем института.

До последних дней жизни он занимался научной деятельностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вениамин Кондратьев о продлении карантина до 12 мая: Мы должны выйти на плато по заболеваемости!
ВТБ продолжит обслуживать карты с истекшим сроком действия до 1 июля
На Кубани «Вахта Памяти – 2020» стартует онлайн
Радио Дача 88.3 FM проводит акцию, посвященную 75-летию Победы
В Тимашевском районе мужчина незаконно срубил три дерева акации и ясеня
Умер Почетный гражданин Сочи академик Борис Лапин
В Краснодаре полицейские закрыли нарколабораторию
На Кубани за три года благоустроили более 700 зеленых зон
В Анапе бывший гендиректор предприятия уклонился от уплаты налогов
В аэропорту Краснодара ко Дню Победы установили копию самолета «Ночных ведьм»
В период распространения коронавируса более 31 тысячи жителей Кубани поставлены на учет в центры занятости
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 30 апреля 2020 года: заболел 11-летний подросток, на ИВЛ в тяжелом состоянии - 26 пациентов
На Кубани пациент психоневрологического интерната задушил соседа по палате
В Мостовском районе в ДТП погибли два человека
Вениамин Кондратьев выступит с новым обращением к жителям Кубани 30 апреля
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 30 апреля 2020 года увеличилось еще на 66 человек
В небе над Краснодаром 9 мая пролетит военная авиация