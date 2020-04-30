30 Апр 2020 2020-04-30T13:16:13+03:00

В Тимашевском районе мужчина незаконно срубил три дерева акации и ясеня Фото: Архив "КП"

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В полицию Тимашевского района обратился мастер лесного участка станицы Медведовской. Он рассказал, что неизвестный мужчина рубит деревья на участке без разрешительных документов.

- На место выехали полицейские. Они задокументировали факт незаконной рубки 37-летним местным жителем трех деревьев акации и ясеня. Общая сумма ущерба составила около 110 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении 37-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений). Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит 4 года лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU