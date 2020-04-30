Вениамин Кондратьев о продлении карантина до 12 мая: Мы должны выйти на плато по заболеваемости!

30 Апр 2020 2020-04-30T15:11:49+03:00

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Ситуация с коронавирусом в Краснодарском крае сейчас непростая. Число заболевших по-прежнему растет. Так, за последние сутки вирус нашли у еще 66 человек. Таким образом, по количеству зараженных Кубань перевалила за тысячу. Возраст заболевших от 11 до 93 лет, среди них 34 мужчины и 32 женщины.

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- Сейчас кривая продолжает идти вверх. Но мы должны сделать все возможное, чтобы выйти на плато, - сказал Вениамин Кондратьев на заседании краевого оперативного штаба. - Самый надежный способ купировать распространения коронавирусной инфекции в крае - сидеть дома. По-другому не сможем уберечь друг друга.

Губернатор Кубани отметил, что снижение количества зараженных зависит от каждого жителя края.

Напомним, ранее глава края сообщил, что в госпиталях региона имеется 502 аппарата искусственной вентиляции легких.

ИСТОЧНИК KP.RU