Вениамин Кондратьев о продлении карантина до 12 мая: Мы должны выйти на плато по заболеваемости!
Ситуация с коронавирусом в Краснодарском крае сейчас непростая. Число заболевших по-прежнему растет. Так, за последние сутки вирус нашли у еще 66 человек. Таким образом, по количеству зараженных Кубань перевалила за тысячу. Возраст заболевших от 11 до 93 лет, среди них 34 мужчины и 32 женщины.
Карантин в Краснодарском крае продлен до 12 мая, ношение масок теперь обязательно
- Сейчас кривая продолжает идти вверх. Но мы должны сделать все возможное, чтобы выйти на плато, - сказал Вениамин Кондратьев на заседании краевого оперативного штаба. - Самый надежный способ купировать распространения коронавирусной инфекции в крае - сидеть дома. По-другому не сможем уберечь друг друга.
Губернатор Кубани отметил, что снижение количества зараженных зависит от каждого жителя края.
Напомним, ранее глава края сообщил, что в госпиталях региона имеется 502 аппарата искусственной вентиляции легких.
ИСТОЧНИК KP.RU
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