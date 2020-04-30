Радио Дача 88.3 FM проводит акцию, посвященную 75-летию Победы

30 Апр 2020 2020-04-30T13:38:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Мы чествуем наших ветеранов - спасителей нашего Отечества, героев, отстоявших нашу свободу. Это великие люди для каждого из нас. И мы все являемся наследниками победителей!

С 27 апреля по 9 мая 2020 года поделитесь своей семейной историей, расскажите о своих родных в годы войны в виде аудиосообщения на автоответчик или на WhatsАpp «Радио Дача» по телефону в Краснодаре (861) 29-04-883.

Все истории размещаются в сообществе «ВКонтакте» «Радио Дача 88,3 FM».

9 мая 2020 года присланные истории будут размещены в эфире «Радио Дача 88,3 FM».

Давайте вспомним своих родных в этот важный для нас день!

ИСТОЧНИК KP.RU