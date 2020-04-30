2020-04-30T13:40:57+03:00
Общество

На Кубани «Вахта Памяти – 2020» стартует онлайн

В видеоконференции примут участие порядка 100 человек
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация краяФото: администрация края
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В Краснодарском крае «Вахта Памяти – 2020» состоится 2 мая с 11:00 до 13:00 онлайн. Прямая трансляция открытия будет вестись на канале Ассоциации поисковых отрядов «Кубаньпоиск». В видеоконференции примут участие порядка 100 человек.

Поисковики и волонтеры обсудят реализацию на территории края проектов «Без срока давности» и «Судьба солдата», которые реализуются с использованием грантов Президента РФ, подготовку к полевым экспедициям. Также дадут старт туриады добровольческого проекта «Дорогой героев».

- Во второй части мероприятия пройдет семинар организаторов работы в сфере увековечения памяти погибших при защите Отечества и добровольческих проектов, - отметили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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