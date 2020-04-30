ВТБ продолжит обслуживать карты с истекшим сроком действия до 1 июля

30 Апр 2020 2020-04-30T13:41:04+03:00

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Продолжить пользоваться своим пластиком смогут около 180 тысяч клиентов, которые не успели получить перевыпущенную кредитную или дебетовую карту.

- ВТБ первым из банков выступил с инициативой продлить срок действия пластиковых карт и предоставил клиентам эту услугу еще 13 апреля. Так, за время работы нового сервиса средний размер операций в день по этим картам составил порядка 23 млн рублей. Такая цифра подтверждает, что услуга востребована у клиентов и помогает им в условиях самоизоляции, – говорит Ксения Андреева, руководитель управления розничных транзакционных продуктов ВТБ.

Продленные карты можно использовать для снятия и пополнения в своих банкоматах, операций в мобильном и интернет-банке, оплаты покупок. Банк также продляет срок хранения карт в отделениях, если ранее они были заказаны, но не были своевременно получены. После завершения периода самоизоляции клиенты смогут получить новые карты в офисах банка.

Клиенты ВТБ также могут дистанционно оформить новые карты в системе ВТБ-Онлайн. Цифровая дебетовая «Мультикарта» выпускается мгновенно и может быть оформлена в любой из трех валют: российских рублях, долларах США или евро. У держателей есть возможность установить собственные настройки — ПИН-код и способ уведомления о транзакциях, а также выбрать одну из опций бонусной программы. Реквизиты цифровой карты можно получить в онлайн-банке для совершения интернет-покупок, а также добавить ее в кошелек Apple Pay или Google Pay для платежей в магазинах с помощью смартфона.

ИСТОЧНИК KP.RU