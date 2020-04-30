В Краснодарском крае вводят обязательный «масочный режим»
30 апреля стало известно, что в регионе продлили карантинный режим. Действовать он будет все майские праздники - до 12-го числа. Как объяснил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, ситауция с коронавирусом в крае остается тревожной - в регионе с начала пандемии уже больше тысячи зараженных.
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Режим ужесточать не стали, однако глава региона совместно с Роспотребнадзором ввел обязательный масочный режим.
- Все, кто появился на улице, кто пришел в магазин, в том числе на работу, все должны быть в масках, все, без исключения! - сказал Вениамин Кондратьев во время заседания краевого оперативного штаба.
Глава региона также поручил коллегам оперативно проработать вопрос, чтобы все аптеки были обеспечены масками, и они были доступными для жителей.
Как сообщил Василий Швец, на сегодня предприятия региона производят больше 50 тысяч неодноразовых масок в сутки и около 12 тысяч одноразовых.
Напомним, по-прежнему будет действовать «беспропускное окно» - с 10:00 до 16:00 люди внутри муниципалитетов могут передвигаться на своих личных авто. Движение между муниципалитетами допустимо только по красным спецпропускам.
ИСТОЧНИК KP.RU
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