В Горячем Ключе директор организации выплатил работнику долг по зарплате
В Горячем Ключе с января по ноябрь 2019 года директор организации не платил зарплату 6 подчиненным. У него была возможность для погашения задолженности, но он потратил деньги на другие нужды.
В результате сотрудники не получили 467 тысяч рублей. Граждане обратились за помощью в правоохранительные органы.
- В отношении директора ООО СК «Кубань Строй Комплект» завели уголовное дело по ч.2 ст.145.1 УК РФ, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по краю.
Благодаря действиям следователя подозреваемый полностью выплатил зарплату одному из сотрудников в сумме более 50 тысяч рублей. Сейчас продолжается работа, направленная на погашение задолженности.
ИСТОЧНИК KP.RU