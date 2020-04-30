В Горячем Ключе директор организации выплатил работнику долг по зарплате

30 Апр 2020 2020-04-30T13:58:18+03:00

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В Горячем Ключе с января по ноябрь 2019 года директор организации не платил зарплату 6 подчиненным. У него была возможность для погашения задолженности, но он потратил деньги на другие нужды.

В результате сотрудники не получили 467 тысяч рублей. Граждане обратились за помощью в правоохранительные органы.

- В отношении директора ООО СК «Кубань Строй Комплект» завели уголовное дело по ч.2 ст.145.1 УК РФ, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

Благодаря действиям следователя подозреваемый полностью выплатил зарплату одному из сотрудников в сумме более 50 тысяч рублей. Сейчас продолжается работа, направленная на погашение задолженности.

ИСТОЧНИК KP.RU