Запрет на бронирования в гостиницы Краснодарского края сохраняется до 1 июня

30 Апр 2020 2020-04-30T15:08:36+03:00

Глава Кубани уверен - сейчас не лучшее время для отдыха на побережье

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Карантин в Краснодарском крае продлен до 12 мая, ношение масок теперь обязательно 00:00 00:00

Курортный сезон в Краснодарском крае еще можно спасти, но для этого нужно пожертвовать майскими праздниками. Об этом заявил глава региона на совещании оперативного штаба по предотвращению распространение коронавируса.

- Нам нужно сохранить курортный сезон. Эти три месяца кормят год!, — заявил глава края. - Но насколько мы сможет это сделать, зависит от нашей дисциплины.

Помимо того, что на Кубани продлили карантин до 12 мая, сохранили и запрет на бронирования в гостиницах до 1 июня.

- Сейчас не время для поездок, отдыха и путешествий, - сказал глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. - Майские праздники санаторно-курортная отрасль теряет, но лучше мы потеряем их, но сохраним курортный сезон.

Губернатор попросил жителей Кубани набраться терпения и остаться дома.

Напомним, ранее Сочи готовится к открытию сезона 1 июня. Санаторно-курортный комплекс сосредоточил свое внимание на восстановительных программах после карантина.

ИСТОЧНИК KP.RU