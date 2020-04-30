На Кубани семьи с детьми с ограниченными возможностями получат по 5 тысяч рублей

30 Апр 2020 2020-04-30T14:36:14+03:00

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На заседании краевого оперативного штаба, которое прошло 30 апреля, губернатор Кубани озвучил решение о поддержке для семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Как стало известно, они получат единовременные выплаты - по пять тысяч рублей на каждого ребенка.

Кроме того, как сообщил вице-губернатор Игорь Галась, устанавливается еще одна надбавка для семей, где есть дети с ограниченными возможностями здоровья и они обучаются в государственных школах.

- В крае у нас около восьми тысяч таких семей, - пояснил Игорь Галась. - Все они получат по 5 тысяч рублей на каждого ребенка.

Напомним, ранее сообщалось, что в Краснодарском крае семьям продлили ежемесячные выплаты на детей. Всего 135 тысячам кубанских семей продлили пособия. Для этого местные жители не обращались в МФЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU