2020-04-30T15:07:05+03:00
Общество

В Адыгее на ремонт электросетей направят 100 миллионов рублей

«Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго») - крупнейшая распределительная сетевая компания - проведет ремонтные мероприятия в рамках подготовки к пиковым нагрузкам летнего и осенне-зимнего сезона 2020-2021 г
Иван Егоров
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Фото: ПАО «Кубаньэнерго».Фото: ПАО «Кубаньэнерго».
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Энергетики выполнят капитальный ремонт линий электропередачи протяженностью 730 км. В частности, заменят изоляторы, провода, опоры, расчистят охранные зоны воздушных линий электропередачи от деревьев и кустарников.

Кроме того, в рамках повышения надежности энергоснабжения запланирован ремонт и техническое обслуживание подстанционного оборудования 41 питающего центра - подстанций напряжением 35-110 кВ.

Фото: ПАО «Кубаньэнерго».

Фото: ПАО «Кубаньэнерго».

На 169 трансформаторных пунктах 10-0,4 кВ произведут замену и ремонт отдельных элементов: выключателей, изоляторов, разъединителей и так далее.

Как пояснил генеральный директор «Россети Кубань» Сергей Сергеев, графики проведения работ составлены с учетом минимизации неудобств потребителей, которые находятся дома в рамках режима самоизоляции.

- Большая часть ремонтных мероприятий выполняется на объектах, где не требуется введения ограничения энергоснабжения, - подчеркнул Сергей Сергеев.

Он добавил, что по итогам первого квартала на территории республики выполнен капитальный ремонт 400 км линий электропередачи, восьми высоковольтных подстанций. В целом на реализацию мероприятий ремонтной программы компания планирует направить порядка 100 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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