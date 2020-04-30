2020-04-30T15:34:21+03:00
Экономика

Первая на Кубани ипотека со ставкой 6,4% годовых выдана клиенту строительной компании АСК банком ПАО Сбербанк

Ипотечный кредит по ставке 6,4% годовых получил покупатель квартиры в ЖК «Спортивный парк» от строительной компании «АСК» (входит в состав AVA Group). Сделка проведена полностью в дистанционном формате
Иван Егоров
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Фото: AVA Group.Фото: AVA Group.
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Сбербанк выдал первый ипотечный кредит по программе господдержки со ставкой 6,4% годовых. Житель города Краснодар приобрел квартиру в новостройке – ЖК «Спортивный парк» от компании «АСК». Сделка проведена полностью в дистанционном формате.

В рамках программы господдержки можно оформить ипотечный кредит на покупку жилья в новостройке до 3 млн. рублей в Краснодарском крае. Важно отметить, что программа льготного кредитования под 6,4% годовых в ПАО Сбербанк дает возможность заемщику использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса, а так же предоставляет ряд удобных дополнительных сервисов клиенту.

Дистанционный процесс оформления ипотечной сделки позволяет клиентам, не выходя из дома, приобрести квартиры в новостройках даже в условиях всеобщей самоизоляции. Сотрудники банка с соблюдением всех мер безопасности для здоровья приезжают домой к клиенту для выпуска усиленной квалифицированной электронной цифровой подписи, подписания кредитной документации. Регистрация договора долевого участия производится в электронной форме. В случае необходимости обмена документами, курьерская служба компании АСК доставит и заберет требуемые документы, соблюдая все меры санитарной безопасности.

Татьяна Сергиенко, управляющий Краснодарским отделением Сбербанка:

«Сбербанк начал прием заявок и выдачу ипотечных кредитов со ставкой 6,4% годовых. Для удобства наших клиентов мы предлагаем полностью дистанционный процесс оформления ипотечной сделки, который позволяет приобрести квартиру без посещения банка. Наши сотрудники с соблюдением всех мер безопасности для здоровья сами приезжают домой к клиенту для выпуска усиленной электронной цифровой подписи и подписания документов. Мы рады, что первую ипотеку по сниженной ставке получил клиент нашего надежного партнера - компании «АСК».

Артем Шишкин, вице-президент по финансам компании «AVA Group»

«Возможность кредитования по льготной ставке 6,4% годовых, в настоящий момент действенная мера, которая позволит строительной отрасли сохранить объемы продаж и темпы строительства. Возможности, которые предоставляет наш основной финансовый партнер ПАО «Сбербанк» показывают максимальную клиентоориентированность и нацеленность на достижение результата. Мы поздравляем первого клиента, оформившего ипотеку по льготной ставке с покупкой квартиры. В качестве гарантии безопасной сделки мы, со своей стороны, после регистрации договора долевого участия вручим нашему клиенту страховой полис, гарантирующий финансовую безопасность покупки, что в настоящее время считаем очень важным».

ИСТОЧНИК KP.RU

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