2020-04-30T15:52:14+03:00
Происшествия

120 тысяч за зачет: в Краснодаре преподавателя аграрного университета подозревают в получении взятки от студентов

Об этом в правоохранительные органы сообщила одна из учащихся
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Выясняются обстоятельства произошедшего.Выясняются обстоятельства произошедшего.
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Уголовное дело возбудили в отношении сотрудника Кубанского государственного аграрного университета. Как сообщают следователи, старшего преподавателя кафедры физвоспитания спортивно-образовательного центра подозревают в получении взятки.

Сам преступный эпизод произошел еще в декабре 2019 года. Тогда, по версии следствия, педагог решил немного заработать. Студентам факультета механизации он пообещал проставить зачет по дисциплине, при этом никаких нормативов сдавать не нужно было.

Одну из студенток подозреваемый попрсоила собрать у учащихся деньги и затем ему передать. При этом преподаватель предупредил - в случае отказа он создаст «неблагоприятные для студентов последствия», вплоть до отчисления из вуза.

- Об этом девушка сообщила следователям, - говорят «КП» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю. - 25 декабря 2019 года фигурант, находясь в рабочем кабинете, встретился со студенткой и получил более 120 тысяч рублей.

Незаконные действия педагога пресекли оперативные сотрудники управления ФСБ по Краснодарскому краю.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела идет полным ходом. Однако в СК напомнили - человек, давший взятку, может быть освобожден от уголовной ответственности.

- Но только в том случае, если он добровольно сообщил об этом в правоохранительные органы либо активно способствовало раскрытию, расследованию преступления, - уточняют в краевом СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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