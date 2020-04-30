2020-04-30T16:57:56+03:00
Общество

АО «Черномортранснефть» оказало помощь в увековечении памяти участника Великой Отечественной войны

АО «Черномортранснефть» оказало помощь в увековечении памяти солдата, погибшего в боях за г.Новороссийск во время Великой Отечественной войны
Иван Егоров
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Фото: АО «Черномортранснефть».Фото: АО «Черномортранснефть».
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В АО «Черномортранснефть» обратилась дочь Ивана Козлова, погибшего 4 февраля 1943 года в урочище Грушовая балка, с просьбой выгравировать имя ее отца на мемориальной плите и предоставила все необходимые подтверждающие документы.

Данный памятный знак был создан по инициативе предприятия, на него нанесены имена всех известных на момент установки мемориала бойцов, которые погибли в годы войны на территории Грушовой балки. Фамилия героя - командира минометного отделения Ивана Козлова также была выгравирована на мемориальной плите.

В рамках подготовки к празднованию 75-й годовщины Великой Победы АО «Черномортранснефть» выделяет средства на ремонт и реконструкцию памятных знаков и мемориалов. Большое внимание ежегодно уделяется поддержке ветеранов войны, в числе которых – пенсионеры – бывшие работники предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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