30 Апр 2020 2020-04-30T17:00:14+03:00

Тихорецкое районное управление магистральных нефтепроводов (ТРУМН) АО «Черномортранснефть» выполнило плановые ремонты на магистральных нефтепроводах (МН) на территории Республики Дагестан, Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев

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Без остановки работы нефтепроводов Грозный - Баку, Лисичанск - Тихорецк-2 и Малгобек – Тихорецк на них были устранены 10 дефектов путем шлифовки и установки ремонтных конструкций, позволяющих снизить риск возникновения аварийных ситуаций.

Кроме того, в период плановой остановки МН Лисичанск - Тихорецк-1,2 в рамках работ по реконструкции были подключены 3 участка линейной части общей протяженностью около 17 км. Транспортировка нефти возобновлена по графику и ведется в штатном режиме.

Мероприятия выполнены в рамках реализации комплексной программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта АО «Черномортранснефть». Цель - обеспечение безопасной эксплуатации магистральных трубопроводов.

ИСТОЧНИК KP.RU