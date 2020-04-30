2020-04-30T17:00:14+03:00
Общество

АО «Черномортранснефть» выполнило плановые ремонты на магистральных нефтепроводах

Тихорецкое районное управление магистральных нефтепроводов (ТРУМН) АО «Черномортранснефть» выполнило плановые ремонты на магистральных нефтепроводах (МН) на территории Республики Дагестан, Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев
Иван Егоров
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Без остановки работы нефтепроводов Грозный - Баку, Лисичанск - Тихорецк-2 и Малгобек – Тихорецк на них были устранены 10 дефектов путем шлифовки и установки ремонтных конструкций, позволяющих снизить риск возникновения аварийных ситуаций.

Кроме того, в период плановой остановки МН Лисичанск - Тихорецк-1,2 в рамках работ по реконструкции были подключены 3 участка линейной части общей протяженностью около 17 км. Транспортировка нефти возобновлена по графику и ведется в штатном режиме.

Мероприятия выполнены в рамках реализации комплексной программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта АО «Черномортранснефть». Цель - обеспечение безопасной эксплуатации магистральных трубопроводов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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