АО «Черномортранснефть» выполнило плановые ремонты на магистральных нефтепроводах
Без остановки работы нефтепроводов Грозный - Баку, Лисичанск - Тихорецк-2 и Малгобек – Тихорецк на них были устранены 10 дефектов путем шлифовки и установки ремонтных конструкций, позволяющих снизить риск возникновения аварийных ситуаций.
Кроме того, в период плановой остановки МН Лисичанск - Тихорецк-1,2 в рамках работ по реконструкции были подключены 3 участка линейной части общей протяженностью около 17 км. Транспортировка нефти возобновлена по графику и ведется в штатном режиме.
Мероприятия выполнены в рамках реализации комплексной программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта АО «Черномортранснефть». Цель - обеспечение безопасной эксплуатации магистральных трубопроводов.
ИСТОЧНИК KP.RU