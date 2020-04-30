Во время карантина краснодарцы занялись самообразованием

30 Апр 2020 2020-04-30T17:02:57+03:00

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Оператор провел анализ пользовательской активности на основе обезличенных данных. В целом по стране индекс спроса на онлайн-сервисы приблизился к максимуму и достиг значения 9. По сравнению с прошлым годом увеличение составило 85%.

Среди краснодарцев максимальной популярностью пользуются образовательные сервисы.

Так, в апреле спрос кубанцев к платформам дистанционного превысил 700% и этот показатель стал одним из самых высоких по стране. Жители краевой столицы также стали в четыре раза чаще посещать онлайн-кинотеатры, втрое больше проводить время на киберспортивных платформах и вдвое больше работали удаленно. Спросом у краснодарцев также пользуются сервисы телемедицины и заказа еды на дом.

МТС также проанализировала пользовательскую активность на различных интернет-ресурсах, включая соцсети, мессенджеры и интернет-магазины. По всем категориям наблюдается рост активности абонентов, по сравнению с прошлым годом. Так в списке лидеров наряду с образовательными платформами оказались онлайн-кинотеатры и потоковое видео, киберспортивные и геймерские платформы, а также видеоконференцсвязь и сервисы для удаленной работы.

Аутсайдером рейтинга стали мессенджеры – спрос абонентской активности здесь вырос всего на 39% по сравнению с 2019 годом.

ИСТОЧНИК KP.RU