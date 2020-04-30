На Кубани «лже-газовика», грабившего пенсионеров, приговорили к 12 годам строгача
Житель Брюховецкого полгода не давал покоя пожилым людям - псевдо-газовик грабил пенсионеров и умудрялся все это время оставаться на свободе. Но его все-таки удалось задержать. Накануне злоумышленник предстал перед судом.
-Установлено, что с августа 2018 по январь 2019 года подсудимый совершил серию разбойных нападений, грабежей и краж, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского краевого суда. - Орудовал он на территории Лабинского, Белореченского, Динского, Усть-Лабинского, Северского районов, а также в Краснодаре.
В квартиру к пожилым людям он заявляся под видом сотрудника коммунальных служб. А в жилище проникал под предлогом проверки газового и электрического оборудования. Оказавшись внутри, он нападал на хозяев, забирал деньги и телефоны, после чего скрывался.
- Общий ущерб составил около 270 тысяч рублей, - уточняют в пресс-службе Краснодарского краевого суда.
Как выяснилось, мужчина - рецидивист. Ранее он уже был судим за совершение имущественных преступлений.
- Суд признал злоумышленника виновным в совершении 10 эпизодов преступлений, - добавляют в суде. - Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет.
Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.
Правда, пока приговор в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU
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