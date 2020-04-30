2020-04-30T17:40:43+03:00
Общество

Стала известна личность водителя с красным спецпропуском, гонявшего по встречке в Краснодаре

Видео езды с нарушениями парень выложил в Сеть, после чего им заинтересовались правоохранители
Евгения СОРОКА
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Фото: кадр из видео.Фото: кадр из видео.
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Полиция Краснодара нашла 19-летнего водителя Audi с красным пропуском, ездившего по встречке. Причем в этом им помог сам нарушитель, который решил похвастаться и загрузил видео в соцсети.

Именно после того, как правоохранители увидели, что водитель, не стесняясь, гоняет по встречке, началась проверка. Вскоре личность водителя установили. Им оказался 19-летний краснодарец, который, получив красный спецпропуск, подумал, что можно ездить где вздумается.

- В отношении нарушителя составлено два протокола об административных правонарушениях за выезд на встречную полосу на улице Дзержинского, а также за аналогичное правонарушение на улице Кореновской, - пояснил «Южным делам» начальник пресс-службы УМВД РФ по Краснодару Артем Коноваленко.

Горе-водителю грозит до пяти тысяч рублей штрафа за каждое нарушение. Не исключено, что его могут лишить прав на срок от четырех месяцев до полугода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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