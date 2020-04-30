Стала известна личность водителя с красным спецпропуском, гонявшего по встречке в Краснодаре
Полиция Краснодара нашла 19-летнего водителя Audi с красным пропуском, ездившего по встречке. Причем в этом им помог сам нарушитель, который решил похвастаться и загрузил видео в соцсети.
Именно после того, как правоохранители увидели, что водитель, не стесняясь, гоняет по встречке, началась проверка. Вскоре личность водителя установили. Им оказался 19-летний краснодарец, который, получив красный спецпропуск, подумал, что можно ездить где вздумается.
- В отношении нарушителя составлено два протокола об административных правонарушениях за выезд на встречную полосу на улице Дзержинского, а также за аналогичное правонарушение на улице Кореновской, - пояснил «Южным делам» начальник пресс-службы УМВД РФ по Краснодару Артем Коноваленко.
Горе-водителю грозит до пяти тысяч рублей штрафа за каждое нарушение. Не исключено, что его могут лишить прав на срок от четырех месяцев до полугода.
ИСТОЧНИК KP.RU
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