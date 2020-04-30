2020-04-30T17:55:07+03:00
Общество

В горах Сочи появится озеро для редких тритонов и лягушек

Оно станет нерестилищем для восстановления популяции земноводных
Юлия БАРАНОВА
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В горах Сочи появится озеро для редких тритонов и лягушек. Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»В горах Сочи появится озеро для редких тритонов и лягушек. Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»
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В горах Сочи на высоте более 1800 метров над уровнем моря планируется создать необычный водоем, площадью несколько десятков квадратных метров.

- Озеро станет важным опорным пунктом для поддержания популяции тритонов и лягушек в горах Сочи. Выбор места сделан по рекомендациям научных сотрудников Сочинского национального парка, которые заметили кладки лягушачьей икры и головастиков в лужах, образующихся в этом месте на выходе грунтовых вод на поверхность, - сообщили в пресс-службе курорта «Роза Хутор».

Директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию курорта Дмитрий Колосов напомнил, что малоазиатский тритон и лягушка-кавказская крестовка - эндемики Западного Кавказа, которые занесены в Красную Книгу России. В Сочи редких земноводных истребляют еноты-полоскуны и коллекционеры-аквариумисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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