2020-04-30T18:56:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Карантин продлен до 12 мая: Стало известно, откроют ли салоны красоты в Краснодарском крае

Губернатор Кубани озвучил решение на заседани оперативного штаба
Евгения СОРОКА
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВАФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сразу после того, как в регионе ввели карантинный режим, салоны красоты, косметологии, массажные салоны, сауны и бани закрылись. По сути прекратило работу все, где предусматривалось очное присутствие людей.

Спустя месяц ограничений многие жители Кубани соскучились по мастерам красоты. Особенно тяжело представительницам прекрасного пола. Если мужчины могут побриться налысо, то женщинам проблему так просто не решить.

Наболевший вопрос озвучил губернатор Кубани во время совещания. Однако, как сообщил Вениамин Кондратьев, время для открытия таких заведений еще не пришло.

- Существует высокая опасность заражения, поэтому салоны красоты официально продолжают соблюдать режим карантина, - добавил глава края.

Напомним, ранее сообщалось, что инфицированная парикмахер могла заразить коронавирусом 10-ки клиентов, не закрыв салон на карантин. Роспотребнадзор призывает откликнуться всех посетителей крымского мастера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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