Отделение городской больницы Хадыженска закрыли из-за двух заболевших коронавирусом врачей
30 апреля стало известно, что частично закрывается городская больница Хадыженска. Речь идет о терапевтическом отделении медучреждения. Именно здесь зафиксировали дву случая коронавируса среди медработников.
- Забор анализа на COVID-19 у сотрудников проводился во время предварительного осмотра при выходе на работу, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края. - В обоих случаях выявлено повышение температуры до 37,2-37,5 градусов без клинических проявлений.
Медсестру и санитарку отстранили от смен и перевели на дальнейшее лечение в больницу Горячего Ключа. Их состояние здоровья удовлетворительное.
- Карантин введен для недопущения распространения инфекции согласно санитарным требованиям, - добавляют «КП» - Кубань» в региональном оперштабе. - В отделении находятся 17 пациентов и пять сотрудников.
Все они обеспечены всеми необходимыми медикаментами, дезинфицирующими средствами и средствами индивидуальной защиты. Им также организовали доставку питания.
Кроме того, как стало известно, у всех пациентов и сотрудников произведен забор биоматериала на коронавирус, - уточняют в краевом оперштабе.
При этом остальные отделения горбольницы работают в преженем режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU
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