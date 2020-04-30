2020-04-30T19:51:31+03:00
Коронавирус Covid-19

На Кубани обсудили вопрос по контролю над оборотом слабоалкогольной продукции

Эксперты говорили об увеличении потребления спиртных напитков на самоизоляции
Евгения СОРОКА
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Фото: Алексей БУЛАТОВФото: Алексей БУЛАТОВ
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Всемирная организация здравоохранения призвала находящихся на карантине правильно питаться и по возможности полностью исключить потребление алкоголя. Все это не на пользу организму. Особенно, если речь идет о некачественных напитках. Еженедельник «Юг Times» провел онлайн-конференцию, где эксперты обсудили вопросы увеличения потребления спиртного в условиях самоизоляции.

Председатель Краснодарского краевого отделения Общероссийской общественной организации «Опора России» Даниэль Башмаков считает, что закрытие магазинов в этой ситуации не поможет.

- Урон понесут все: сотрудники предприятий, сократятся налоговые отчисления и прочее, - сказал Даниэль Башмаков. - В качестве действенной меры по регулированию рынка сбыта должен быть усилен контроль над нелегальным распространением некачественного алкоголя.

Бизнес во время режима карантин, действительно, несет убытки. Фиксируется снижение объемов производства, в копеечку обходятся и дезинфекция помещений из-за коронавируса.

Замначальника отдела по рассмотрению жалоб Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае Сергей Кодаш акцентировал внимание на том, чтобы усилить гражданский контроль в части нелегального производства.

- Общество должно понять, что покупая суррогатный алкоголь мы подрываем экономику, - отметил спикер. - Наша задача - сохранить легальный бизнес.

ИСТОЧНИК KP.RU

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На Кубани обсудили вопрос по контролю над оборотом слабоалкогольной продукции
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