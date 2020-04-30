2020-04-30T20:59:55+03:00
Общество

В Краснодарском крае полиция вернула родным героя войны награду, украденную 30 лет назад

Орден исчез из краснодарского музея в 1990-х годах [фото, видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Изменить размер текста:

Герой Великой Отечественной войны Федор Кривошеев получил свою награду еще в 1943 году. Ему вручили Орден Красной Звезды за оборону Сталинграда. После демобилизации мужчина вместе с семьей перебрался на Кубань, большую часть жизни прожил в Краснодаре.

В 1960-х годах дочь Федора Ивановича передала реликвию в один из музеев города. Среди экспонатов появились боевые награды - в том числе и тот самый орден.

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

- Однако спустя 30 лет медали пропали. Не оказалось их и в запасниках музея, - рассказывают «КП» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Награды, словно, исчезли бесследно. Тогда Мира Федоровна не стала обращаться за помощью к правоохранителям.

А в 2020-м сотрудники уголовного розыска краевого главка во время расследования уголовного дела под видом покупателей приобрели у 55-летнего жителя Усть-Лабинска несколько различных орденов и медалей.

Кубанская полиция вернула родным героя войны орден, пропавший 30 лет назад Видео: ГУ МВД по Краснодарскому краю..

- Проведенная культурно-историческая экспертиза подтвердила подлинность наград, среди которых находился и Орден Красной Звезды, присвоенный Федору Кривошееву, - уточняют в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Забирала почетную награду уже правнучка майора Кривошеева. Наталья Андреевна поблагодарила полицейских за то, что спустя 30 лет они вернули семейную реликвию.

В ближайшее время правоохранители передадут родным еще 30 наград военных лет, которые забрали у злоумышленника. Известно, что награды собраны со всей России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодарском крае полиция вернула родным героя войны награду, украденную 30 лет назад
На Кубани обсудили вопрос по контролю над оборотом слабоалкогольной продукции
Отделение городской больницы Хадыженска закрыли из-за двух заболевших коронавирусом врачей
Карантин продлен до 12 мая: Стало известно, откроют ли салоны красоты в Краснодарском крае
В горах Сочи появится озеро для редких тритонов и лягушек
Стала известна личность водителя с красным спецпропуском, гонявшего по встречке в Краснодаре
На Кубани «лже-газовика», грабившего пенсионеров, приговорили к 12 годам строгача
Во время карантина краснодарцы занялись самообразованием
АО «Черномортранснефть» выполнило плановые ремонты на магистральных нефтепроводах
АО «Черномортранснефть» оказало помощь в увековечении памяти участника Великой Отечественной войны
Банк УРАЛСИБ запустил ипотеку с господдержкой со ставкой от 6,5%
ВТБ Лизинг: восстановление рыночных цен на воздушные суда ожидается на горизонте пяти лет
120 тысяч за зачет: в Краснодаре преподавателя аграрного университета подозревают в получении взятки от студентов
Первая на Кубани ипотека со ставкой 6,4% годовых выдана клиенту строительной компании АСК банком ПАО Сбербанк
В Адыгее на ремонт электросетей направят 100 миллионов рублей
На Кубани семьи с детьми с ограниченными возможностями получат по 5 тысяч рублей