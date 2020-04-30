В Краснодарском крае полиция вернула родным героя войны награду, украденную 30 лет назад

30 Апр 2020 2020-04-30T20:59:55+03:00

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Герой Великой Отечественной войны Федор Кривошеев получил свою награду еще в 1943 году. Ему вручили Орден Красной Звезды за оборону Сталинграда. После демобилизации мужчина вместе с семьей перебрался на Кубань, большую часть жизни прожил в Краснодаре.

В 1960-х годах дочь Федора Ивановича передала реликвию в один из музеев города. Среди экспонатов появились боевые награды - в том числе и тот самый орден.

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

- Однако спустя 30 лет медали пропали. Не оказалось их и в запасниках музея, - рассказывают «КП» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Награды, словно, исчезли бесследно. Тогда Мира Федоровна не стала обращаться за помощью к правоохранителям.

А в 2020-м сотрудники уголовного розыска краевого главка во время расследования уголовного дела под видом покупателей приобрели у 55-летнего жителя Усть-Лабинска несколько различных орденов и медалей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/776468" frameborder="0"></iframe> Кубанская полиция вернула родным героя войны орден, пропавший 30 лет назад Видео: ГУ МВД по Краснодарскому краю..

- Проведенная культурно-историческая экспертиза подтвердила подлинность наград, среди которых находился и Орден Красной Звезды, присвоенный Федору Кривошееву, - уточняют в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Забирала почетную награду уже правнучка майора Кривошеева. Наталья Андреевна поблагодарила полицейских за то, что спустя 30 лет они вернули семейную реликвию.

В ближайшее время правоохранители передадут родным еще 30 наград военных лет, которые забрали у злоумышленника. Известно, что награды собраны со всей России.

ИСТОЧНИК KP.RU