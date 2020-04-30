В Тбилисском районе мужчина, приехавший из Санкт-Петербурга, отказался сдавать тест на коронавирус

30 Апр 2020 2020-04-30T23:11:53+03:00

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Сейчас врачи трудятся в авральном режиме. В сложных физических и моральных условиях, рискуя собственными жизнями, они спасают другие. Правда, с пониманием к работе медиков относятся далеко не все.

Все чаще врачи сталкиваются с грубыми пациентами. Очередной инцидент случился накануне в Тбилисском районе. Мужчина, приехавший из Санкт-Петербурга на Кубань, получил предписание Роспотребнадзора об обязательной самоизоляции и необходимости сдать тесты на коронавирус.

Вот только, когда медики приехали 27 апреля забирать биоматериал, пациент начал откровенно хамить. От процедуры он наотрез отказался, грубил врачам. Более того, происходящее он снимал на камеру телефона, после чего выложил запись в соцсети.

- Взять анализ медицинским работникам так и не удалось, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе региона.

Тогда врачи обратились за помощью в полицию.

- Сейчас Роспотребнадзор готовит иск в суд о принудительном взятии анализов, - добавляют в краевом оперштабе. - Если мужчина и в этот раз откажется, его привлекут к административной ответственности.

Напомним, ранее в Сочи две многодетные семьи, зараженные коронавирусом, госпитализировали по решению суда.

ИСТОЧНИК KP.RU