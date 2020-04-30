В Краснодар 30 апреля за нарушение карантина поймали 300 человек

30 Апр 2020 2020-04-30T23:01:49+03:00

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В Краснодаре, как и в других районах Кубани, продлили карантин. Действовать режим будет все майские праздники. Потому на улицах продолжают следить за всеми, кто нарушает запрет.

Так, 30 апреля около 300 краснодарцев за нарушения карантина получили уведомления о необходимости соблюдения самоизоляции.

- На карантинных постах, что расположены при въездах в город, сотрудники ДПС проверили около 13,5 тысяч машин, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в городской администрации. - В Краснодар не дали въехать более 300 авто.

Напомним, в Краснодаре продолжат работать карантинные посты на шести магистральных улицах. На перерыв они уходят во время «беспропускного окна» - с 10:00 до 16:00.

- Это время, когда жители Краснодара могут на личном автомобиле поехать по неотложным делам, - добавляют в мэрии. - Например, купить продукты, навестить родственников, съездить на садовый или дачный участок.

В этом случае никаких пропусков не нужно.

Ранее сообщалось, что на Кубани искать нарушителей карантина будут с помощью камер видеонаблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU