Полыхают 300 квадратов: в краснодарском поселке загорелась кондитерская

30 Апр 2020 2020-04-30T23:15:28+03:00

По предварительным данным, пострадавших нет

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Возгорание произошло в четверг, 30 апреля, в поселке Березовом на улице Скульптора Коломийцева. Спасателям о ЧП сообщили в 20:33.

- Первые пожарные подразделения прибыли на место в 20:56, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Было установлено, что горит частный дом на площади 300 квадратных метров.

- В тушении задействовали 19 человек личного состава МЧС и пять единиц техники, - добавляют в пресс-службе ведомства.

Уже известно, что в 21:25 пожарные ликвидировали открытое горения. Однако работа огнеборцев продолжается - они проливают конструкции здания.

По предварительным данным, пострадавших нет. Что стало причиной возгорания, сейчас выясняется.

Напомним, ранее сообщалось, что на мусорном полигоне под Майкопом трое суток тушили пожар.Огнеборцы прибыли вовремя, но пустили их на территорию не сразу.

ИСТОЧНИК KP.RU