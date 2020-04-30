2020-04-30T23:36:55+03:00
Конкурсы и тесты

Правило шести рукопожатий сработало: «Мисс Апрель - 2020» завоевала 18-летняя Мария Полутина

Девушку поддержали друзья и знакомые [фото]
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Мария набрала больше всего голосов. Фото: instagram.com/marrrusenkaМария набрала больше всего голосов. Фото: instagram.com/marrrusenka
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За номинацию «Мисс Апрель - 2020» боролись семь жительниц Краснодара. Победительницей по итогам голосования стала 18-летняя Мария Полутина.

Как оказалось, девушке помогло выиграть правило шести рукопожатий. Изначально Мария кинула клич свои друзьям и знакомым, попросила их поддержки. Они, в свою очередь, за помощью обратились к своим приятелям.

- Хотелось бы сказать «спасибо» всем студентам КубГАУ, а также моим коллегам-волонтерам. Благодаря им я получила звание «Мисс Апрель - 2020», - говорит «КП» - Кубань» победительница конкурса. - Но, в первую очередь, моя группа поддержки - это семья, без которой я не могу представить своей жизни и благодарна им за все.

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Мария сейчас готовится к экзаменам
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Сейчас Мария готовится к экзаменам - впереди получение школьного аттестата.

- С детства у меня активная жизненная позиция: музыкальная школа, классическая хореография, современные танцы, участие КВН, но особенное удовольствие доставляет волонтерская работа, - добавляет девушка.

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Не первый год Мария работает волонтером.
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Поздравляем Марию с победой и напоминаем, что уже стартовал прием заявок от участниц, желающих стать «Мисс май». Свои портретные снимки вы можете прислать в сообщения группы «Комсомольская правда - Кубань» в «Вконтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU

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