Правило шести рукопожатий сработало: «Мисс Апрель - 2020» завоевала 18-летняя Мария Полутина

30 Апр 2020 2020-04-30T23:36:55+03:00

Изменить размер текста: A A

За номинацию «Мисс Апрель - 2020» боролись семь жительниц Краснодара. Победительницей по итогам голосования стала 18-летняя Мария Полутина.

Как оказалось, девушке помогло выиграть правило шести рукопожатий. Изначально Мария кинула клич свои друзьям и знакомым, попросила их поддержки. Они, в свою очередь, за помощью обратились к своим приятелям.

- Хотелось бы сказать «спасибо» всем студентам КубГАУ, а также моим коллегам-волонтерам. Благодаря им я получила звание «Мисс Апрель - 2020», - говорит «КП» - Кубань» победительница конкурса. - Но, в первую очередь, моя группа поддержки - это семья, без которой я не могу представить своей жизни и благодарна им за все.

marrrusenka Мария сейчас готовится к экзаменам

Сейчас Мария готовится к экзаменам - впереди получение школьного аттестата.

- С детства у меня активная жизненная позиция: музыкальная школа, классическая хореография, современные танцы, участие КВН, но особенное удовольствие доставляет волонтерская работа, - добавляет девушка.

marrrusenka Не первый год Мария работает волонтером.

Поздравляем Марию с победой и напоминаем, что уже стартовал прием заявок от участниц, желающих стать «Мисс май». Свои портретные снимки вы можете прислать в сообщения группы «Комсомольская правда - Кубань» в «Вконтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU