Погода в Краснодарском крае готовит неожиданный сюрприз кубанцам на майские

1 Май 2020 2020-05-01T09:41:15+03:00

Какая будет погода в Краснодарском крае 1, 2 и 3 мая 2020. Фото: Виталий КАРНАУХ

Какая будет погода в Краснодарском крае 1, 2 и 3 мая 2020

Изменить размер текста: A A

Вот и подкрался к нам неожиданно последний месяц весны – май. Март и апрель временами баловал кубанцев и теплом, и легким ветерком, но и низкими ночными температурами, дождями. Что же покажут первые дни почти летнего месяца? Готовы ли они обрадовать кубанцев?

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона, первая половина дня 1 мая на территории края будет сухой и теплой. После обеда местами возможен небольшой дождь. Ветер не больше 4-9 м/с с порывами до 12 м/с. Ночью столбики термометров опустят до плюс шести-одиннадцати. В горах, по данным синоптиков, в темное время суток будет заметно прохладнее - ожидается от нуля до плюс пяти.

Днем в регионе обещают неимоверную жару местами до +28 градусов, в основном температура будет колебаться в районе 20-25 тепла.

В субботу, 2 мая, погода вряд ли изменится, уверяют синоптики. В этот день будет также тепло, но облачно. В воскресенье ожидается небольшой дождь в первой половине дня.

Впереди нас ждут длинные выходные, в связи с этим власти Кубани просят жителей не поддаваться праздному гулянию и не покидать свои жилища. Напомним, в крае действует карантин – без особой нужды на улицы выходить запрещено. Кроме того, без масок теперь никуда не пустят.

Кстати, в середине прошедшей недели столбики термометров показывали 25 тепла!

ИСТОЧНИК KP.RU