Улицы, парки и берега Кубани: в майские праздники краснодарские группы самоконтроля будут работать в усиленном режиме

1 Май 2020 2020-05-01T09:39:45+03:00

С 1 по 11 мая патрулировать город будут казаки, полицейские, росгвардейцы и общественники. Фото: Виталий КАРНАУХ

С 1 по 11 мая патрулировать город будут казаки, полицейские, росгвардейцы и общественники

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Как заявили в пресс-службе администрации кубанской столицы, под особое внимание попали зеленые зоны – парки и скверы, набережные, иные общественные территории. С этих мест конные и пешие патрули глаз сводить не будут.

Также будут работать водные патрули. С 8 утра до 8 вечера на четырех катерах сотрудники муниципальной «Службы спасения» будут проверять обстановку вдоль берегов реки Кубань – мкр. Гидростроителей, парк «Солнечный остров», расстояние от мкр. Юбилейного до парка им. 30-летия Победы, а также район Яблоновского моста.

- Также будут действовать посты на всех 13 въездах в город и карантинные посты на автомагистралях – по проверке спецпропусков на автотранспорт, - отметили в пресс-службе мэрии.

Напомним, с 10 до 16 часов карантинные посты на магистральных улицах Краснодара работь не будут. Это время «беспропускного окна», когда краснодарцы могут на личном транспорте выехать по своим делам. В это время пропуск не нужен.

ИСТОЧНИК KP.RU