Коронавиус в Краснодарском крае, количество заболевших на 1 мая: еще у 66 человек подтвердился диагноз

1 Май 2020 2020-05-01T11:39:54+03:00

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Как поясняет оперативны штаб региона, за последние сутки положительный результат теста оказался у 66 человек. Из них четверо детей, а возраст заболевших – от года до 90 лет.

Отмечается, что среди заболевших 31 мужчина и 35 женщин. Кубанская столица по-прежнему лидирует по количеству, здесь 1 мая выявили 14 пациентов. Девять человек заболели в Сочи, семь в Новороссийске, шесть человек заразились коронавирусом в Ейске. Четверым назначено лечение в Усть-Лабинском районе, по три – в Тимашевском, Выселковском и Тихорецком муниципальных образованиях.

- По одному в Каневском, Кавказском, Тбилисском, Гулькевичском, Брюховецком, Красноармейском, Ленинградском и Туапсинском районах. В Белореченском районе заразился ребенок возрастом 1 год, - уточняет оперативный штаб.

Всего в Краснодарском крае, по данным на 1 мая, заболели 1083 человека, 72 из этого числа – дети. 277 выписаны с успешным выздоровлением (из них 33 ребенка), 20 пациентов умерли. На аппаратах ИВЛ содержатся 26 жителей региона, их состояние оценивается как тяжелое.

Напомним, вчера, 30 апреля, количество новых заболевших в регионе тоже составило 66.

ИСТОЧНИК KP.RU