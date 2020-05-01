Вениамин Кондратьев поздравил жителей Кубани с Первомаем
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил кубанцев с майскими праздниками. Он отметил, что это любимое многими поколениями событие проходит в непростой период.
- Но ведь тем ценнее труд тех, кто вынужден работать сейчас. Хотел бы выразить особые слова благодарности нашим медикам, аграриям, дорожникам, строителям. От них зависит наше благополучие. Гордость и наше достоинство – в жителях, они наша сила, авторитет и богатство, - заявил Кондратьев.
Он также поблагодарил земляков за трудолюбие и настойчивость, желание сделать регион уютным и красивым.
- Пусть первый майский денек принесет радость и счастье в каждый дом каждого жителя Краснодарского края, - заключил Вениамин Кондратьев.
ИСТОЧНИК KP.RU