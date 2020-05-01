Вениамин Кондратьев поздравил жителей Кубани с Первомаем

1 Май 2020 2020-05-01T12:53:50+03:00

Он пожелал, чтобы первый день мая принес радость и счастье в каждый дом

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил кубанцев с майскими праздниками. Он отметил, что это любимое многими поколениями событие проходит в непростой период.

- Но ведь тем ценнее труд тех, кто вынужден работать сейчас. Хотел бы выразить особые слова благодарности нашим медикам, аграриям, дорожникам, строителям. От них зависит наше благополучие. Гордость и наше достоинство – в жителях, они наша сила, авторитет и богатство, - заявил Кондратьев.

Он также поблагодарил земляков за трудолюбие и настойчивость, желание сделать регион уютным и красивым.

- Пусть первый майский денек принесет радость и счастье в каждый дом каждого жителя Краснодарского края, - заключил Вениамин Кондратьев.

ИСТОЧНИК KP.RU